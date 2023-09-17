6 فرق في بطولة «العين إيفاليويشن» للشطرنج

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن هشام الطاهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عن انطلاق بطولة «العين إيفاليويشن» الفرقية للشطرنج «العين 2023».

وتمنى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، التوفيق للمشاركين في البطولة لا سيما مع المستويات القوية للمشاركين في منافساتها.

تقام البطولة في إطار خطة إدارة النادي للتطوير الشامل، حيث ستقام بالنظام السويسري من خمس جولات يتأهل بعدها الأوائل الأربعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، ليصعد الفريقان الفائزان إلى نهائي البطولة.

تشارك في البطولة ستة فرق، هي: الزعيم والملك والفرسان وأصحاب السعادة والسماوي والعميد، حيث يتكون كل فريق من 5 لاعبين، أربعة منهم لاعبون أساسيون، ولاعب احتياطي. وستتم المنافسة وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي بنظام الشطرنج السريع، حيث يُمنح اللاعبون 25 دقيقة مع إضافة 10 ثوانٍ لكل حركة.

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