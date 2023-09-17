الثقة للمعاقين يحتضن تصنيف «البوتشيا» وأمّ الألعاب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار الفعاليات المرتبطة بالدورات التدريبية وتصنيف الرياضيين من أصحاب الهمم، أقيمت افتتاحيّة الدورة المحليّة للتصنيف الطبّي وتصنيف اللاعبين في رياضتيّ «البوتشيا» و«ألعاب القوى» بنادي الثّقة للمعاقين بإمارة الشارقة.

وحظيت الدورة بحضور ممثلين من جميع أندية أصحاب الهمم بالدولة من لاعبين ومدراء فنيّين وإداريين وذلك بغرض التعريف بكيفيّة التصنيف الطبّي للّاعبين حسب النظام العالمي لتصنيف رياضتيّ البوتشيا وألعاب القوى. كما سيتمّ خلال فعاليات الدورة التصنيف الطبّي للاعبي البوتشيا لجميع الأندية المشاركة ثم التصنيف الطبّي للّاعبين الجدد في الرياضتين للاعبي نادي الثقة للمعاقين ونادي عجمان لذوي الإعاقة.

أقيمت الدورة برعاية وتنظيم اللجنة البارالمبيّة الوطنيّة التي مثّلها جمعة النعيمي عضو مجلس إدارة البارالمبية الوطنية والّذي ألقى كلمة في افتتاحيّة الدورة رحّب فيها بالحضور وتمنّى لهم الاستفادة القصوى من الدورة.

وقام المحاضر والمصنِّف الدولي الدكتور حليم الجبالي بإلقاء المحاضرة الرئيسيّة للدورة حيث رحّب في البداية بجميع الحضور وأثنى على جهد اللجنة البارالمبية الوطنية وأكد على أهمية الدورة وسعادته بالحضور والمشاركة في هذه الدورة وتمنى التوفيق لجميع المشاركين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز