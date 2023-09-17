«الجودو» جاهز للألعاب الآسيوية في الصين

المصدر: دبي - البيان

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حدد اتحاد الجودو الأربعاء المقبل موعداً لمغادرة منتخبنا الأول للجودو العاصمة اليابانية طوكيو مع ختام معسكره التدريبي المشترك الذي أقامه هناك.

والذي استغرق أسبوعين وأتم خلاله تجهيزاته للحدث الآسيوي، وستغادر البعثة إلى الصين للانضمام لوفد اللجنة الأولمبية الوطنية المشارك في فعاليات النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 20 سبتمبر الحالي إلى 8 أكتوبر المقبل، حيث تقام منافسات الجودو ضمن الدورة خلال الفترة من 24 – 27 سبتمبر الحالي.

ضمت قائمة بعثة منتخب الجودو المشارك في المنافسات، برئاسة ناصر التميمي أمين السر العام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية كلاً من المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم البدني والطبي المساعد و 8 أفراد هم : اللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، واللاعبة باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، و6 لاعبين هم :

نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، عبدالكريم علي «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».

وتشهد منافسات بطولة الجودو ضمن النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية المقبلة مشاركة 26 دولة آسيوية حتى الآن، من بينها 6 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، الكويت، العراق، لبنان، فلسطين واليمن حيث يتطلع منتخبنا لتحقيق المزيد من الألقاب والنقاط التي تسهم في ترقية تصنيفه.

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