اتحاد الدراجات يجدد شراكته مع «القدرة للخدمات الرياضية»

المصدر: (دبي - البيان)

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جدد اتحاد الإمارات للدراجات شراكته مع شركة القدرة للخدمات الرياضية للموسم الرياضي الجديد بعد النجاح الكبير خلال الموسمين الماضيين في إدارة نظام التوقيت الإلكتروني لسباقات الاتحاد بما في ذلك سباقات الطريق وسباقات الدراجات الجبلية، خلال الموسم الجديد.

حضر توقيع الاتفاقية في مقر اتحاد الدراجات بمضمار زايد في الشارقة كل من ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، ومحمد الكمالي مدير عام شركة القدرة للخدمات الرياضية، ونائبه بدر إبراهيم الزرعوني، وفاتشيه المدير الفني لاتحاد الدراجات.

وأكد ياسر الدوخي، أن الاتفاقية الجديدة تشمل القيام بعدد من المهام التي بدورها تساهم في الارتقاء بالسباقات ومنها الترويج للسباقات وتشجيع المجتمع على المشاركة في سباقات الدراجات.

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