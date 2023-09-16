كأس نائب رئيس الدولة تفتتح موسم الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تنطلق، في السابعة من مساء اليوم، مسابقات الكرة الطائرة للرجال في الموسم الجديد 2023 - 2024، بمباريات الجولة الأولى من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وبمشاركة 8 أندية تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتلتقي فيما بينها يوم السبت أسبوعياً، ولمدة 7 أسابيع، وفي 22 مباراة حتى المواجهة النهائية يوم 28 أكتوبر المقبل.

ويلتقي في الجولة الأولى الجزيرة مع الوصل، والعين مع بني ياس في المجموعة الأولى، وشباب الأهلي مع عجمان، والنصر مع حتا في المجموعة الثانية.

جاهزية الأندية

تدخل الأندية الثمانية إلى موسم الكرة الطائرة الجديد، بجاهزية كاملة للمنافسة على أول ألقاب الموسم، وفي مقدمتها الجزيرة الذي يدخل مدافعاً عن كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

والذي توج به الموسم الماضي، ويقود الفريق المدرب البرازيلي ماركوس باتيشكو، ويقابله بني ياس، بطموح تكرار الثلاثية التي سبق وتوج بها الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب الجزائري مراد سنون، والذي تم تجديد التعاقد معه لقيادة الفريق هذا الموسم، فيما تسعى باقي الأندية للخروج بلقب أول هذا الموسم.

طموح

تملك أندية الطائرة طموحاً كبيراً للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، وهو ما عبر عنه محمد سيف النعيمي عضو لجنة تسيير الأعمال بشركة نادي العين للألعاب الرياضية، المشرف العام لقطاع كرة الطائرة، بقوله إن العين له تاريخ كبير في اللعبة سواء في المشاركات أم البطولات أم الإنجازات، ولديه طموح كبير للوصول إلى منصات التتويج هذا الموسم، موضحاً أن العين تعاقد مع 3 لاعبين أجانب ومقيمين.

في حين، قام نادي بني ياس بالتوقيع مع اللاعب البلغاري المميز برانيمير فروزدانوف، ، بينما قام شباب الأهلي بالتعاقد مع اللاعبين اللاتفي هيرمانس، والروسي فياكسلاف، والبرازيلي تيري ديلمار، والسيريلانكي تاروشا، مع استعارة اللاعبيْن الإماراتيين عدنان المرزوقي من النصر، وخليفة البدواوي من حتا.

تغييرات مهمة

ويشتمل الموسم الجديد على 13 بطولة منها 4 بطولات لفرق الرجال وبقية البطولات للمراحل السنية ، وهي كأس الناشئين، كأس الأشبال الفئة «أ»، وكأس الأشبال الفئة «ب»، إلى جانب مسابقات الدوري في فئتي الشباب والناشئين، والكأس للشباب، ودوري الأشبال «أ»، ودوري الأشبال «ب»، ودوري السيدات، خلافاً لمهرجانات الصغار من 7 إلى 10 سنوات.

آلية جديدة

وتشمل أهم التحديثات أيضاً، للموسم ، الآلية الجديدة لنقاط درع التفوق العام، والتي تمنح كل نادي 5 نقاط على المشاركة في كل مسابقة، إضافة إلى 3 نقاط لكل نادٍ عن كل مدرب أو مساعد مدرب مواطن مسجل لدى الاتحاد، شريطة مشاركته الفعلية في الإشراف على فريقه بنسبة لا تقل عن 80 %.

وتمنح الآلية الجديدة الأندية 3 نقاط عن كل لاعب مسجل بالقائمة النهائية للمنتخبات الوطنية، و3 نقاط أخرى لكل نادٍ عن ترشيح حكم مواطن مرشح من النادي للتسجيل لدى الاتحاد، بجانب نقطتين للمشاركة في جولات الكرة الشاطئية، فضلاً عن نقاط استخدام مرافق النادي لتجمعات المنتخبات الوطنية، وإقامة الدورات التدريبية وورش التحكيم، مهرجات الصغار، استضافة المباريات النهائية كملاعب محايدة.

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أندية تتسابق بجاهزية كاملة للوصول إلى منصة التتويج

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بطولة في الموسم الجديد وتعديلات مهمة على نقاط آلية درع التفوق

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