245 لاعباً في بطولة كأس الاتحاد للجودو

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يدشن اتحاد الإمارات للجودو، اليوم، موسمه الجديد، بإقامة بطولة كأس الاتحاد للجودو للأشبال والناشئين والرجال بصالة نادي الشارقة (فرع الحزانة) .

وتشهد البطولة مشاركة 245 لاعباً بواقع 110 لفئة الأشبال، و80 في منافسات الناشئين، و55 لاعباً لفئة الرجال، وكلهم من أندية النصر، والشارقة الرياضي، والشارقة للدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، والفجيرة للفنون القتالية، وأكاديميات اوليمبكس، وتيندا وكيما.

وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد جاسم أمين السر العام المساعد كل الترتيبات لانطلاقتها، وسيحرص الجهاز الفني للمنتخب على الحضور لمتابعة المواهب.

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