«الإمارات للدراجات» يحقق الفوز 50 بالموسم

المصدر: (روما - وام)

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فاز مارك هيرشي نجم فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الأول في سباق «كوبا ساباتيني» بإيطاليا، بزمن بلغ 4.47.15 ساعات، وهو الفوز السادس له والـ50 للفريق هذا الموسم.

وتفوق هيرشي على بافيل سيفاكوف من فريق إينيوس جريناديرز، في انطلاقة ثنائية لخط النهاية، وفاز زميله تادي بوغاتشار بالمركز الثالث.

وقال هيرشي: سعادتي كبيرة بتحقيق الفوز وكانت المنافسة صعبة، ومشاركتي العام الماضي في السباق ساعدتني على معرفة المسارات، ووضعنا كان جيداً بوجود 4 دراجين في الخط الأمامي.

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