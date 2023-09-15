"رياضات الدفاع عن النفس" يفوز بدرع أفضل نادي تخصصي في برنامج الشارقة الصيفي الرياضي

المصدر: وام

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فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بدرع المركز الأول لأفضل معسكر صيفي رياضي ضمن برنامج صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير" في فئة الأندية التخصصية .

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي أمس في مجمع القرأن الكريم في الشارقة بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونخبة من القيادات الرياضية في الشارقة.

وأهدى العويس الإنجاز إلى أسرة النادي وأولياء أمور الرياضيين الذين شاركوا في البرنامج الصيفي الرياضي، مؤكدا أن العمل وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مهد لتحقيق النجاح بالفوز، مقدما الشكر لمجلس الشارقة الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة على جميع أشكال الدعم والرعاية والتعاون الذي ساهم بالتميز المتحقق.

وأكد أن التخطيط المبكر للبرنامج وتنفيذه بروح عالية من قبل جميع إدارات النادي والتعاون المشترك مع أولياء الأمور والمدربين والمحاضرين ومركز الشارقة للتطوع ساهم في أن يكون برنامج النادي الصيفي بالمركز الأول، داعيا القائمين على الفوز بالعمل على تعزيزه خلال السنوات المقبلة.

وأثنى العويس على المكاسب المتحققة خلال البرنامج منها العمل وفقا لأهداف التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية والمشاركة القياسية التي بلغت 453 مشاركا من المواهب المواطنة ومشاركة أولياء الأمور في التخطيط لبعض فقرات البرنامج مما حقق نسبة رضا عالية ، كما أسهمت التدريبات الرياضية عن اكتشاف لاعبين مواطنين تم ضمهم للنادي .

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