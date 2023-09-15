انطلاق منافسات سن الحقايق لسباق شارة ديوان رئيس الدولة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت صباح اليوم منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة في أسبوعها الثالث، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بميدان الذيد بمتابعة وتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن إقامة 18 شوطاً لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 2 كيلو متر، وسط إقبال كبير من ملاك الهجن.

وقال مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن: إن أولى منافسات سن الحقايق في منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة في أسبوعها الثالث شهدت تألقاً للعديد من الشعارات المعروفة في عالم سباقات الهجن من مطايا أبناء القبائل، وسط منافسة قوية على حصد الناموس.

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