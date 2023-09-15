فريق الإمارات للدراجات الهوائية يحقق الفوز الـ 50 في الموسم الحالي

المصدر: وام

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فاز مارك هيرشي دراج فريق الإمارات بالمركز الأول في "كوبا ساباتيني" بإيطاليا، بزمن بلغ 4.47.15 ساعة، ليكون الفوز السادس له والـ 50 للفريق هذا الموسم.

وتفوق هيرشي على بافيل سيفاكوف (من فريق إينيوس جريناديرز)، في انطلاقة ثنائية لخط النهاية، وفاز زميله تادي بوجاتشار بالمركز الثالث.

وقال هيرشي:"كانت منافسة صعبة، ومشاركتي العام الماضي في السباق ساعدتني على معرفة المسارات، ووضعنا كان جيداً بوجود 4 دراجين في الخط الأمامي، وسعادتي كبيرة بتحقيق هذا الفوز".

وفي "لا فويلتا"، تخطى فريق الإمارات مرحلتين جبليتين، حيث بذل خوان أيوسو وجواو ألميدا قصارى جهدهما في المنافسة، وحافظ أيوسو على المركز الرابع في التصنيف العام.



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