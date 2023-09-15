فتيات الشارقة للشطرنج وصيف «عطلتنا غير»

المصدر: الشارقة – البيان

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حقق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الثاني على مستوى الأندية التخصصية، في ختام فعاليات صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، التي أقيمت في الفترة من 17 يوليو وحتى 11 أغسطس الماضي وبمشاركة 17 نادياً رياضياً وتخصصياً في الإمارة للفئة العمرية من 7-12 سنة و13-17 سنة من الجنسين.

ونال النادي جائزة أفضل معسكر صيفي يقدمه نادٍ تخصصي بين أندية الشارقة فقدم النادي عدداً كبيراً من الأنشطة الشطرنجية والثقافية والدينية وعدداً من الفعاليات والورش الإبداعية.

وأعربت ميثة عيسى الذباحي، أمينة السر العامة لنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بمنصات التتويج في «عطلتنا غير» والحصول على المركز الثاني للأندية التخصصية وقالت: «التكريم والحصول على المركز الثاني يمثلان دافعاً كبيراً لإدارة النادي برئاسة نجلاء الشامسي وأعضاء مجلس الإدارة، لمواصلة العمل من أجل الحفاظ على المكتسبات التي يحققها النادي في هذه الفعاليات، وأيضاً يحفزنا على مزيد من الجهد للفوز بالمركز الأول الذي يمثل هدفنا في كل الأحداث التي يشارك فيها النادي».

وأضافت: استراتيجية النادي تسير في عدة اتجاهات منها الرياضية والثقافية والأنشطة المجتمعية والتي لها دور كبير في ربط النادي بالمجتمع عبر الشراكات مع عدد من الجهات والهيئات ومجالس الضواحي، وعمل اتفاقيات تعاون من أجل نشر اللعبة على مستوى فئات المجتمع.

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