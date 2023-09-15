«أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو».. جولة ميامي غداً

المصدر: فلوريدا - وام

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تستضيف مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، الجولة الثانية من بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»، يومي غدٍ وبعد غدٍ.

وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو(AJP)، منظم الحدث، أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لإقامة الحدث، بمشاركة أكثر من 60 أكاديمية، تمثل ما يزيد على 30 دولة حول العالم، وأنه من المتوقع أن تكون المنافسة قوية في الفئات كافة، في ظل عودة اللاعبين أصحاب الحزام الأزرق للمشاركة، الباحثين عن تطوير مهاراتهم، والانطلاق من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف.

وتعكس هذه الخطوة رغبة الرابطة في تعزيز انتشار هذه الرياضة، وزيادة التنوع الجماهيري في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت الرابطة أن 22 لاعباً من فئة المحترفين، سيمثلون الإمارات في هذا الحدث العالمي الكبير، من بينهم 4 لاعبين من أصحاب الحزام البني، ومن أبرزهم سلطان الحوسني.

ومحمد العمري، اللذان يمتلكان رصيداً كبيراً من النقاط في لائحة التصنيف الدولي السنوي للرابطة. وبجانب اللاعبين الإماراتيين، ستشهد البطولة مشاركة العديد من الأسماء الكبيرة من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والعالم، منهم «فيليبي أندرو» و«هياجو جورج» و«روزفلت سوسا»، وهم من بين أفضل لاعبي الجوجيتسو في العالم.

تأكيد

وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن بطولة أبوظبي غراند سلام، التي ولدت عام 2015، تعد واحدة من أهم وأكبر بطولات الجوجيتسو في العالم، وتمت إعادة فئة أصحاب الحزام الأزرق للمشاركة في المنافسات، على ضوء الرغبة في إتاحة الفرصة لمختلف الفئات في تطوير مستواهم، من خلال الوجود في حدث دولي كبير مثل جولة الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة ميامي.

ولفت إلى أن البطولة، وبفضل توجيهات عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، لم تتوقف منذ انطلاقتها، حتى خلال جائحة «كورونا»، وساهمت في الحفاظ على مكتسباتها وتطورها على مدار السنوات الثماني الماضية.

وقال البحري إن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، تنظم أكثر من 250 بطولة حول العالم سنوياً، لتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو، وأكبر مطور لها في العالم، ونمتلك المرونة الكافية لإجراء التعديلات المطلوبة في كل موسم، بما يسهم في تطوير اللعبة، والوصول إلى محبيها في كل مدن العالم.

وهناك متابعة حثيثة من عبد المنعم الهاشمي للاستمرار في التطوير المستمر، لإيجاد أفضل منصة دولية للكشف عن المواهب، وصناعة الأبطال، وتوفير كل فرص الاحتكاك المطلوبة للاعبي أنديتنا والمنتخب الوطني، من أجل تأهيله بأفضل صورة للمشاركة في المحافل الدولية.

بداية

وبدأت جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو موسمها الحالي (2023 - 2024)، في مدينة ريو دي جانيرو في يونيو الماضي.

حيث استقبلت أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، محققة نجاحاً كبيراً، ما زالت ردود أفعاله تتواصل حتى الآن.

وبعد جولة ميامي، ستعود الجولات إلى اليابان، وتحديداً في العاصمة طوكيو، التي شهدت أول انطلاقة لجولات أبوظبي غراند سلام في عام 2015، وتمثل اليابان نقطة بارزة في تاريخ نشأة الرياضة، ووجهة للاعبين من مختلف أنحاء العالم لنيل الخبرات من مدربيها ولاعبيها، بينما تختتم جولات أبوظبي غراند سلام في موطنها، وعلى أرض عاصمة الجوجيتسو «أبوظبي».

وتعكس هذه المحطات التزام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، بنشر اللعبة حول العالم، ودعم لاعبيها على التقدم والتطور في ممارسة هذه الرياضة النبيلة، ومن أبرز المحطات السابقة التي استضافت بطولات غراند سلام العالمية، موسكو وسيدني ولندن، كما تسعى الرابطة إلى زيادة رقعة انتشارها، من خلال تنظيم محطات جديدة في المواسم المقبلة.

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