مهرجان التحدي للجوجيتسو في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم الجولة الثالثة من مهرجان التحدي للجوجيتسو، الذي تتخلله بطولة التحدي للجوجيتسو المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من (4 – 17 عاماً)، وتستمر فعالياته حتى مساء بعد غدٍ، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.

ويعتبر مهرجان التحدي للجوجيتسو إحدى أبرز الفعاليات على أجندة الاتحاد التي تستهدف شريحة البراعم والصغار لتعزيز تعلقهم بالرياضة واتخاذها أسلوب حياة، فضلاً عن تسليط الضوء على المواهب الجديدة وصقلهم وتنمية مهاراتهم والمساهمة في تأهيل الجيل الجديد لبدء مسيرة احترافية واعدة.

وعلى هامش منافسات البطولة، يوفر المهرجان تجربة ترفيهية متكاملة للأسر والعائلات التي تتوافد من جميع مناطق الدولة لمؤازرة أبنائها خلال المنافسات، ولقضاء أوقات قيمة حافلة بالأنشطة التفاعلية ضمن أجواء مثيرة من الحماس.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن الجولة الثالثة من المهرجان شهدت إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في الحدث، نتج عنه إغلاق باب القيد قبل أسبوع من الموعد المحدد. كما شهدت هذه الجولة إقبالاً لافتاً للتسجيل من خارج الدولة في مؤشر قوي يعكس المكانة المتنامية التي أصبحت تتمتع به هذه البطولة المرموقة العابرة للحدود.

مكافآت وجوائز

وخصّص الاتحاد مكافآت وجوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الأولى بلغت 135 ألف درهم لأصحاب المراكز الأولى، حرصاً على تقدير وتكريم المشاركين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم على البساط.

وقال عبدالله الزعابي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو:

«يعتبر مهرجان التحدي للجوجيتسو فعالية مجتمعية متكاملة تتخطى أهدافها حدود الرياضة إلى تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

وتلبي طموحات كل شرائح وأعمار أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز أواصر المودة والتلاحم الأسري، والتواصل الهادف بين الأسر والعائلات التي تتوافد لتشجيع أبنائها ضمن أجواء من التسامح والتعايش والروح الرياضية التي يتميز بها مجتمع الإمارات».

وأضاف الزعابي: تحظى بطولة التحدي بمكانة مهمة كونها تركز على المواهب الصاعدة، لتحفيزهم على دخول بساط النزال بروح التحدي والإصرار. كما تهدف إلى بناء جيل قوي بدنيا يتحلى بقيم رياضة الجوجيتسو وأهمها الصبر والتحمل والإصرار والثقة بالنفس واحترام المنافس والانضباط والتركيز.

ولا بد من الإشادة هنا بدور الأسر والعائلات في توجيه الأبناء على الاستفادة من كل المقومات التي يوفرها لهم الاتحاد، والتي تمهد الطريق لإعداد الأجيال الجديدة التي ستحمل مسؤولية مواصلة مسيرة إنجازات دولة الإمارات على صعيد رياضة الجوجيتسو واستدامة ريادتها للعبة في المستقبل.

وقال وليد راشد، والد الطفل علي راشد من جمهورية مصر العربية، والذي يتدرب بشكل منتظم في أكاديمية «جيمنازيوم» في دبي: «يشكّل مهرجان التحدي للجوجيتسو منصة رائعة للعائلات، ويوفر تجربة رياضية وترفيهية مميزة تعود بالكثير من المكاسب على المشاركين».

ويضيف: «مشاركة ابني راشد الأولى في المهرجان كانت في الجولة الماضية قبل 4 أشهر، ومنذ ذلك الحين زاد تعلقه باللعبة، ولاحظنا تطوراً كبيراً في عدة جوانب من شخصيته فأصبح أكثر انضباطاً وثقة وقدرة على التواصل مع الآخرين. نشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على هذه الفعاليات الرائعة».

وتنطلق البطولة اليوم بمنافسات فئات الأطفال 1، و2، و3، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال والناشئات من فئة الفتيات، وتختتم بعد غدٍ بمنافسات البنين من فئات الأشبال والناشئين.

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