إسماعيل القرقاوي: تعاون المنظمين أنقذ «عربية السلة للسيدات»

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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عبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة عن سعادته بنجاح النسخة 24 للأندية العربية للسيدات التي أقيمت بمدينة مراكش المغربية، قائلاً إنه للمرة الأولى التي يواجه فيها اتحاده مثل هذه الظروف الصعبة التي سببها الزلزال.

والتي كانت من الممكن أن تلغي البطولة لولا تعاون الجمعية الملكية المغربية لكرة السلة ونادي الكوكب المنظم وإصرار الاتحاد العربي على المضي قدماً في البطولة والوصول بها إلى بر الأمان.

وأضاف إن التحديات لم تتوقف فقط على تداعيات الزلزال بل شملت أيضاً انسحاب بعض الفرق قبل وأثناء البطولة لافتاً إلى الدور الذي قامت به الجهة المنظمة من أجل إنقاذ الموقف في ظل ظروف الحداد العامة التي عاشتها المغرب من جراء هذه الكارثة الطبيعية.

وأكد القرقاوي أن النسخة الجديدة حققت نجاحات كبيرة على المستويين الفني والتنظيمي وأن الكوكب كان جديراً باللقب. ومن جهته أبدى العميد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي ارتياحه من النجاح الذي تحقق، مشيراً إلى أن البطولة مرت بمراحل صعبة إلا أن الاتحاد العربي كان مصمماً على استكمالها.

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