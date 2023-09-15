«طيران الإمارات» شريك عالمي لكأس أمريكا للإبحار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات أمس عن رعايتها كأس أمريكا السابعة والثلاثين باعتبارها شريكاً عالمياً وناقلاً رسمياً لسباق الإبحار الذي يعود تاريخه إلى 150 عاماً وأقدم كأس في الرياضة الدولية، بالإضافة إلى سلسلة سباقات القوارب التمهيدية التي تسبق سلسلة التحدي «تشالنجر سيليكشن سيريز».

وتنقل الاتفاقية الجمع بين رعاية السباق والفريق إلى آفاق جديدة للمرة الثانية بالنسبة لطيران الإمارات، حيث رعت الناقلة النسخة السادسة والثلاثين من كأس أمريكا التي أقيمت في أوكلاند، بالإضافة إلى رعاية فريق طيران الإمارات نيوزيلندا في عام 2021. وجددت طيران الإمارات مؤخراً حق التسمية مع الفريق الذي يحمل حالياً لقب كأس أمريكا.

وباعتبارها شريكاً عالمياً وناقلاً رسمياً، ستستفيد طيران الإمارات من المواضع الاستراتيجية للعلامات التجارية، التي سيجري توسيعها لتشمل قرى السباق في سباقات القوارب التمهيدية لكأس أمريكا في برشلونة وجدة، وسلسلة تشالنجر سيليكشن، بالإضافة إلى مباراة الكأس.

قمة عالمية

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «نفخر بتوسيع مشاركتنا في رياضة الإبحار الشراعي ذات المستوى العالمي من خلال رعاية بطولة كأس أمريكا ، والسباقات التمهيدية التي ستؤدي إلى المواجهة النهائية في برشلونة. وتعتبر بطولة كأس أمريكا قمة أحداث الإبحار، ونحن نتطلع إلى المساعدة في جذب مزيد من الاهتمام لهذا الحدث».

وقال غرانت دالتون، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس أمريكا وفريق طيران الإمارات نيوزيلندا: «يسعدنا أن تكون طيران الإمارات شريكاً عالمياً وناقلاً رسمياً مرة أخرى لكأس أمريكا في الدورة السابعة والثلاثين، وكذلك في إطار دفاعنا مرة أخرى عن اللقب».

وستشهد بطولة كأس أمريكا السابعة والثلاثون في عام 2024 تنافس جميع الفرق المشاركة، بما فيها فريق نيوزيلندا الذي ترعاه طيران الإمارات، بيخوت فئة AC75 America’s Cup.

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