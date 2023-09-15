«دبي للرياضات البحرية» .. 8 أشهر من النشاط والحماس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الكامل لفعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2023-2024 الذي سينطلق يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من الشهر الجاري بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

ويتضمن البرنامج الزمني للموسم الجديد 2023-2024 فعاليات بحرية متنوعة تشمل حزماً من السباقات والمهرجانات والبطولات الرياضية في العديد من الألعاب والفئات المختلفة التي تلبي رغبات عشاق الرياضات البحرية وتلمس شغف وحماس المتسابقين على مدار 8 أشهر تبدأ في سبتمبر الحالي وتختتم نهاية شهر أبريل المقبل.

ويشمل الموسم سباقات تراثية للسفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30.

وسيتضمن الموسم 10 سباقات رياضية متخصصة في الفئات المحلية والتي تخص الشراعية التراثية المحلية منها ثلاثة سباقات في منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من بينها سباق القفال للمسافات الطويلة .

حيث يحتفل في موعده العام المقبل بالنسخة رقم 33. وتشمل حزمة السباقات تنظيم جولتين ضمن بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً ومثلها أيضا ضمن بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 .

3

ويتنافس عشاق رياضة قوارب التجديف المحلية 30 قدماً في ثلاث محطات خلال الموسم الجديد منها الجولتان الأولى والثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والمؤهلتين لأغلي بطولات التجديف سباق كأس آل مكتوم .

ويتصدر المشهد في الموسم الجديد مع تباشير العام الميلادي 2024 منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية فاتحة الفعاليات العالمية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي أم- وهو السباق الذي يمثل الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2024 . ومن المنتظر أن يشهد الموسم الجديد محطة متجددة مع العرض الليلي للدراجات المائية والمخصص لفئتي الاستعراض الحر والألواح الطائرة .

7

ويترقب عشاق الرياضات البحرية في الموسم الجديد منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات -كايت سيرف- التي ينظمها النادي للموسم السابع على التوالي والتي تستقطب كل عام أبرز المصنفين العالميين ومحترفي هذه الرياضة والتي ستشهد العام المقبل أكبر تحول لها بعد اعتمادها ضمن رياضات دورة (باريس 2024).

ويحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في روزنامة الموسم الجديد 2023 - 2024 على توفير أفضل الفرص للرياضيين الأولمبيين من أجل صقل واكتشاف المواهب.

حيث سينظم النادي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إحدى جولات سلسلة بطل الإمارات للشراع الحديث 2024 وسباقاً واحداً ضمن منافسات بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث، إضافة إلى كرنفال التجديف الحديث والمخصص لألواح التجديف واقفاً وقوارب كاياك.

فيما تشكل الأنشطة المجتمعية نقطة ملهمة في الفعاليات من خلال المهرجانات المتنوعة التي سوف تنظم على هامش السباقات وكذلك المسابقات المعتمدة مثل بطولة دبي لصيد الأسماك 2024 والمخصصة لأسماك كنعد وسكل والتي تحظى بشعبية كبيرة وكرنفال صيد الأسماك بقوارب كاياك ستاندرت ومزدوج وكهربائية وقوارب التجديف كاياك وواقف.

يمثل سباق القفال للمسافات الطويلة والمخصص للسفن 60 قدماً الذي يحتفل هذا الموسم بالنسخة رقم 33 الحدث الأبرز ومسك الختام للفعاليات إلى جانب أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً سباق كأس آل مكتوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز