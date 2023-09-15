دبي تحتضن نخبة أبطال الدراجات الجبلية 15 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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يتجدد لقاء أبطال وعشاق رياضة الدراجات الهوائية الجبلية في دبي، للمشاركة ومتابعة منافسات النسخة الثانية من «سباق الدراجات الهوائية الجبلية»، الفريد من نوعه، الذي يقام في مضمار الدراجات الهوائية بحديقة مشرف الوطنية في منطقة الخوانيج، وينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع بلدية دبي، يوم 15 أكتوبر 2023، ويمر السباق وسط غابة تضم 70 ألف شجرة.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في السباق عبر موقع هوبا سبورت، وسيتم إغلاق التسجيل يوم 8 أكتوبر.

ويتضمن السباق المنافسة في 3 فئات مختلفة للدراجات الجبلية والرملية للرجال والسيدات، هي: الفئة المجتمعية لمسافة 18 كيلومتراً، وفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً، وفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً.

وشهدت النسخة الأولى من السباق، التي أقيمت العام الماضي، نجاحاً كبيراً، بمشاركة أكثر من 350 دراجاً من مختلف الجنسيات والأعمار، والتي فاز فيها الإماراتيان خليفة الكعبي ومروة الحاج بالمركز الأول في فئة الهواة 37 كيلومتراً للرجال والسيدات، وتخصص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل سباق.

تصميم خاص

وتم تصميم مضمار الدراجات الهوائية الجبلية في حديقة مشرف بشكل خاص، لكي تضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباق، بحيث يمر الدراجون بين الأشجار، مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات.

ويمتد المضمار إلى مسافة 50 كيلومتراً بجميع مراحله، وينقسم إلى ثلاثة مسارات، المسارين الأخضر والأزرق، ويبلغ طولهما معاً 20 كيلومتراً، والمسار الأزرق بطول 30 كيلومتراً، وتم تصميمهم وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

فعاليات

وتحفل أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالعديد من بطولات الدراجات الهوائية، بمختلف أنواعها، التي تزيد شعبيتها سنوياً، وتتوسع قاعدة ممارسيها، باعتبارها رياضة ترفيهية وتنافسية في ذات الوقت.

ومن أبرز الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي بطولة (هيرو دبي حتا)، أحد الجولات الثلاث من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية، التي تستضيفها منطقة «حتا»، والتي تعد إحدى أهم البطولات السنوية على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويتنافس فيها نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية.

ومن أبرز العوامل التي تشجع كافة فئات المجتمع، سواء من المقيمين أو الزائرين لدبي من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار، على ممارسة رياضة الدراجات في أي مكان في دبي، هو توفر البنية التحتية الرياضية المتطورة، والتي تتضمن مضامير دراجات هوائية مصممة وفق أحدث المعايير الدولية، ذات مسارات آمنة تماماً.

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