ديفيد وايت مديراً تنفيذياً لدوري موانيء دبي العالمية للكريكيت

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد خالد الزرعوني رئيس اللجنة المنظمة لدوري موانيء دبي العالمية للكريكيت «T 20» الذي تقام نسخته الثانية من 19 يناير وحتى 18 فبراير 2024 بملاعب دبي وأبوظبي والشارقة العالمية للكريكيت، اختيار البريطاني ديفيد وايت مديراً تنفيذياً لدوري الإمارات للكريكيت، بفضل خبرته الكبيرة في إدارة البطولات الكبيرة.

حيث يمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات كمتخصص في تسويق وإدارة لعبة الكريكيت على مستوى العالم، وسبق له تولي مهمة قيادة اللعبة في نيوزيلندا تميز،وقال: يسعدني انضمام ديفيد وايت إلى فريق العمل في البطولة التي كانت حققت نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى في بداية 2023، باعتباره أحد الرؤساء التنفيذيين الناجحين في لعبة الكريكيت دولياً.

وأشار ديفيد وايت إلى أنه يسعى للعب دور مهم في تطوير مستوى اللاعبين الإماراتيين، وتعزيز اللعبة في الإمارات والشرق الأوسط،،واعتبر توليه المهمة شرفاً كبيراً له وإضافة إلى رصيده.

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