أحمد بن محمد يعتمد مجموعة من القرارات للارتقاء بالمسيرة الأولمبية الوطنية

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المُنتخب للجنة الأولمبية الوطنية واعتمد سموه مجموعة من القرارات الهادفة للارتقاء بالمسيرة الأولمبية الوطنية.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الإدارة المُنتخب للجنة الأولمبية الوطنية واعتمدنا مجموعة من القرارات الهادفة للارتقاء بالمسيرة الأولمبية الوطنية ضمن مشاركاتنا الإقليمية والدولية ... نتمنى التوفيق للشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور أحمد بالهول الفلاسي في مناصبهم الجديدة كنائبين لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وللأخ فارس المطوع في منصبه كأمين عام للجنة الأولمبية، وواثقون بقدراتهم على إثراء مسيرتنا الأولمبية بخبراتهم ... كما نتمنى التوفيق لـ 140 رياضياً إماراتياً يشاركون في 20 لعبة فردية وجماعية ضمن دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو الصينية".

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