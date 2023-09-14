«شراكة ثلاثية» بين «دبي لسباقات الهجن» و«المطية» و«ومضات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد مقر نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، أمس، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون ثلاثية بين نادي دبي لسباقات الهجن، وشركة المطية للاستثمار، وشركة ومضات للإدارة التسويقية، في خطوة جادة نحو مرحلة جديدة لتعزيز مسيرة التنمية والتطوير في قطاعات الاستثمار والاقتصاد والرياضة في إمارة دبي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور عوض محمد بن الشيخ مجرن، وقام بالتوقيع نيابة عن نادي دبي لسباقات الهجن علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي، وعن شركة المطية للاستثمار جمعة عتيق مدني رئيس مجلس |الإدارة، وذلك بحضور ممثل عن شركة ومضات للإدارة التسويقية. كما تابعت مراسم التوقيع مجموعة من كبار الشخصيات وعدد من الدبلوماسيين. ومن المتوقع أن ترسم الشراكة خطوطاً تطويرية جديدة في مجالات مختلفة في إمارة دبي خلال الفترة القصيرة المقبلة.

أهداف استراتيجية

تشتمل الشراكة على حزمة من الأهداف الاستراتيجية، تحاكي مسيرة التنمية والتطوير في إمارة دبي، إذ تركز على تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية التي ستساهم بدورها في رسم صورة مشرقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعريف القادمين من مختلف الدول، بتاريخ وتراث دولة الإمارات الضارب في جذور التاريخ، فضلاً عن أهمية إقامة شراكات حقيقية جديدة مع المستثمرين والمشاركين القادمين من خارج الدولة.

وتتضمن الشراكة الثلاثية، إقامة ملتقى استثماري بمشاركة أكثر من خمسين دولة من مختلف دول العالم، إذ سيتم من خلاله عرض بعض المشاريع الاقتصادية في إمارة دبي التي تعد شرياناً اقتصادياً عالمياً مهماً، حيث سيتيح الملتقى فرصاً نوعية للاستثمار في شتى المجالات، لشركتي المطية للاستثمار وومضات للإدارة التسويقية.

وأوضح علي سعيد بن سرود، أن الاتفاقية هي ثمرة مباحثات استمرت لوقت طويل، وهدفت بالمقام الأول إلى تقديم تجربة شراكة حقيقية تعود بالنفع لجميع أطراف التعاون، وتصب بالمقام الأول في مصلحة النهضة الاقتصادية الاستثمارية التي تشهدها إمارة دبي منذ سنوات عديدة، وأضاف: نأمل أن نشكل حضوراً قوياً في هذه النهضة من خلال التعاون بيننا في نادي دبي لسباقات الهجن وشركة المطية للاستثمار وومضات للإدارة التسويقية، وهما من الشركات المهمة في الإمارة، وظلتا تقومان بأدوار مهمة طيلة السنوات الماضية.

من جانبه أكد جمعة مدني رئيس مجلس إدارة شركة المطية للاستثمار، أهمية تضافر الجهود الوطنية والشراكات المؤثرة التي تسهم في استدامة مسيرة النهضة التنموية في المجالات كافة، والتي تشهدها إمارة دبي، موضحاً أن الشراكة الجديدة تضم أطرافاً مؤثرة، وترتكز على عدد من المسارات التطويرية الجديدة التي تواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة في القطاعات كافة عالمياً ومحلياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز