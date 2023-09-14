4 أبطال يمثلون «شراع الإمارات» في آسياد هانغتشو

المصدر: أبوظبي - البيان

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يغادر إلى الصين الأحد المقبل منتخبنا الوطني للشراع الحديث للانضمام إلى وفد الدولة الذي يتأهب للمشاركة في فعاليات منافسات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية التي تفتتح الجمعة 23 الجاري وتستمر حتى الثامن من أكتوبر المقبل.

ويمثل منتخبنا الوطني للشراع الحديث في هذا المحفل 4 لاعبين وهم البطلان عادل خالد ومحمد الزعابي و ضحى محمد آل بشر في منافسات «ألكا 6» فتيات، بينما تنافس بطلتنا كاميليا خليفة القبيسي في منافسات فئة «ألكا 4»، وقد أنهين مشاركات ناجحة في بطولات آسيا والبارح الدولية بالبحرين، وخضن معسكرات تدريبية مكثفة رفقة فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية الذي شارك في العديد من البطولات الدولية في أوروبا والمملكة المغربية الشقيقة.

من جانبه، أوضح زهير اللباط المدير الفني لمنتخب الشراع الحديث، أن التحضيرات اشتملت على فئتين الأولى مع عناصر المنتخب من فريق أبوظبي للرياضات البحرية الثلاثي «محمد الزعابي وضحى ال بشر وكاميليا القبيسي» في معسكر تدريبي ناجح في بولندا سبقته مشاركة في بطولات المغرب، والثانية مع البطل عادل خالد في بطولتي المغرب ومالطا.

وسيرافق منتخبنا الوطني في رحلته إلى الصين المدرب باتريك لوتوميسكي وزهير اللباط المدير الفني للشراع الحديث باتحاد الإمارات للشراع والتجديف، حيث سيشرفان على المشاركة المرتقبة فنياً والتي تبدأ مبكراً في مركز نينغبو شيانغشان للإبحار الشراعي.

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