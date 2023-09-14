700 مشارك في «دبي برو» المؤهلة لـ«مستر أولمبيا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة «دبي برو» المؤهلة لبطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين عن مشاركة 700 لاعب في النسخة الثانية المقررة في مركز دبي التجاري 23 و24 سبتمبر الجاري وينظمها نادي أوكسجين بدعم مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وبحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، كما تحدث في المؤتمر عادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبراندون كاري بطل مستر أولمبيا لسنة 2019.

وأحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا للمحترفين» لسنتي 2016 و2017 والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية وأشهرها بطولة أرنولد كلاسيك وبطولة نيويورك برو، وعبدالله الربيعة البطل السعودي الصاعد.

وثمّن سعيد حارب المكانة التي تحتلها بطولة «دبي برو» ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية بدبي وفي عالم رياضة بناء الأجسام، وقال:

بدأت البطولة كبيرة وحققت نجاحات وصدى عالمياً، وستحقق المزيد من النجاحات في النسخة المقبلة. وأضاف: تعد «دبي برو» بوابة اللاعبين العرب للتأهل إلى بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا»، وفرصة جيدة لجمهورنا لمتابعة تفصيلات هذه الرياضة ومشاهدة نجوم اللعبة الذين يحظون بشعبية واسعة بين الشباب. وأوضح سعيد حارب أن رياضة بناء الأجسام تعد من الرياضات المتطورة في دبي في ظل أكثر من 400 ناد ومركز للياقة البدنية وبناء الأجسام.

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من جهته، أثنى عادل العلي على دعم مجلس دبي الرياضي للبطولة التي تسجل نسختها الثانية زيادة في عدد المشاركين بواقع 100 لاعب مقارنة بالنسخة الأولى العام الماضي والتي شارك فيها 600 لاعب.

مشيراً إلى أن بطولة هذا العام تعد الفرصة الأخيرة للرياضيين للتأهل إلى بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا 2023» المقررة في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال العلي: تمنح بطولة «دبي برو» الفائزين الهواة 9 بطاقات احتراف، فيما سيحصل الفائزون المحترفون على جوائز مالية تبلغ 90 ألف دولار.

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وأوضح أحمد أشكناني أن النسخة الجديدة تتضمن 6 فئات للمحترفين والهواة وهي: فئة فيزيك للرجال الهواة، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال الهواة، وفئة كمال الأجسام للهواة، وفئة فيزيك للرجال المحترفين، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال المحترفين، وفئة كمال الأجسام للمحترفين، ويتأهل أصحاب المركز الأول في كل فئة من فئات المحترفين للتنافس في بطولة مستر أولمبيا.

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