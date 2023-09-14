189 لاعباً ولاعبة في «الإمارات لكرة الطاولة»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة عن تنظيم بطولة الإمارات الدولية للشباب والناشئين لكرة الطاولة، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي لكرة المضرب.

وتقام البطولة خلال الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل بنادي العين لأصحاب الهمم بمدينة العين، بمشاركة 189 لاعباً ولاعبة. وتجرى قرعة البطولة يوم 2 أكتوبر.

وكشفت اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور المهندس داود الهاجري رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة.

وقال المهندس داود الهاجري إن تنظيم البطولة يأتي في إطار الاهتمام بالناشئين وهي بطولة مهمة وتحت إشراف الاتحاد الدولي، وضمن خطة الاتحاد الرامية لدعم لاعبيه خصوصاً من مختلف الفئات العمرية، وإشراكهم في العديد من البطولات الدولية، دعماً لهم في مشوارهم المقبل مع المنتخبات الوطنية.

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