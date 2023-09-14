محمد بن ثعلوب: اكتمال تحضيرات «أبوظبي غراند سلام» للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجودو لعام 2023، البرنامج الزمني النهائي لأسبوع الألعاب القتالية الذي ينظمه اتحاد الإمارات للجودو، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وذلك خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبلين، في أبوظبي.

تأكيد

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، خلال اجتماعه مع ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، مدير البطولة، أن التصور النهائي للقاء أسرة الجودو في العالم في الإمارات، تم اعتماده بتفاصيله الدقيقة، بفضل جهود اللجان والجهات المعاونة التي أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الإمارات.

وأوضح أن من أبرز ملامح بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو حتى الآن، تحديد زمان ومكان قرعة البطولة، التي تقام ظهر يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر المقبل، في مقر إقامة الوفود بفندق جراند ميلينيوم الوحدة في أبوظبي، فيما تنطلق مباريات الدور التمهيدي للبطولة صباح اليوم التالي، الثلاثاء 24 أكتوبر، بصالة مبادلة أرينا.

والتي تستمر حتى مساء يوم الخميس 26 من الشهر نفسه، وتعقبها بطولة الكاتا يومي 28 و29 أكتوبر، ثم بطولة أبوظبي للمحاربين القدامى، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين.

معسكر

وحول استعدادات المنتخب الأول للبطولة، أكد رئيس الاتحاد أن المنتخب في مرحلة التركيز حالياً في معسكر طوكيو، بجانب المنتخب الياباني للجودو من الجنسين، استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية «الأسياد»، التي تقام في مدينة «هانغتشو» الصينية، خلال الفترة من 20 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل، ضمن بعثة الإمارات الرياضية، والتي تعقبها المشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام، بمشاركة 8 أفراد من الجنسين، تطلعاً لتحقيق نتائج إيجابية، تسهم في دعم طموحات التأهل لأولمبياد باريس 2024.

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