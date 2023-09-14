برونزية وأرقام شخصية لمنتخب القوى في البطولة العربية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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عاد منتخبنا الوطني لألعاب القوى إلى الدولة، أمس، قادماً من سلطنة عُمان، بعد مشاركته في النسخة التاسعة للبطولة العربية للناشئين.

وبعدما حقق عبدالله خميس الميدالية البرونزية في رمي القرص، وهي «العربية» الأولى للإمارات على مستوى الناشئين منذ 10 سنوات، إضافة إلى تحقيقه رقماً شخصياً جديداً في القرص بتسجيله مسافة قدرها (44.19) متراً.

فيما احتل العداء محمد عادل النعيمي، المركز الرابع في سباق 2000 متر موانع، بزمن شخصي جديد قدره (6.23.01) دقائق، وحقق العداء أحمد الكعبي، المركز الخامس في سباق 400 متر عدواً، وزمناً شخصياً جديداً قدره (53.02) ثانية.

واحتل المركز الخامس أيضاً، كل من اللاعب ناصر الكثيري، في رمي المطرقة، والعداء محمد المصعبي، في سباق 800 متر جرياً، وبزمن شخصي جديد قدره (1.59.17) دقيقة، وجاء العداء حسن الظهوري، في المركز السادس في سباق 100 متر عدواً، وحقق زمناً شخصياً جديداً قدره (11.52) ثانية.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن المشاركة في البطولة العربية للناشئين، تندرج ضمن إطار استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد لتمكين اللاعبين واللاعبات من صقل مهاراتهم، والاستفادة من هذه البطولة الكبيرة في الارتقاء بمستواهم الفني، وبمشاركة أفضل المنتخبات.

وأضاف أن الأرقام الشخصية الجديدة التي تحققت في البطولة تعكس حجم التطور الذي حققه منتخب الناشئين في الفترة الماضية.

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