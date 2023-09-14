حمدان بن مبارك يترأس أول اجتماع لاتحاد الكرة اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يترأس معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، اليوم، أول جلسة لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد بعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية التي عقدت في العاصمة أبوظبي الأسبوع الماضي، لدورة انتخابية تمتد حتى عام 2027، حيث سيتم خلال الجلسة الأولى التعارف بين الأعضاء، ومن ثم توزيع الحقائب الإدارية، ووضع خارطة طريق جديدة للارتقاء بكرة الإمارات خلال السنوات المقبلة.

ويتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في سياسة العمل، سواء الإداري داخل الاتحاد وإعادة ترتيب البيت من الداخل، أو لمختلف الأنشطة التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد، من خلال تقديم أفكار غير تقليدية لرئاسة اللجان الرئيسية، أو إدارة العمل بما يتواكب مع طموحات التطور، وسيتم الاستعانة ببعض الشخصيات من أصحاب الخبرة من غير أعضاء مجلس الإدارة لتولي رئاسة بعض اللجان، مع السعي لتقوية إدارة العمل التنفيذي لتولي كامل مهامها بشكل احترافي.

اجتماع

ويتوقع خلال الاجتماع الأول تسمية عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني للرئيس، وسيتم تحديد باقي الحقائب الإدارية خلال الاجتماع، حيث بدأت قبل أيام مشاورات لاختيار الرؤساء وأعضاء اللجان وفق رؤية رئيس المجلس في الارتقاء بالعمل، سعياً لتحقيق مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المجلس الجديد يتكون من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان في مقعد الرئاسة، وعبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، نائباً أول للرئيس، وعضوية هشام محمد الزرعوني، حمد أحمد المزروعي، عمر الحاج المهيري، يحيى خلف المطروشي، فهد إسماعيل الحوسني، أمل حسن بو شلاخ، أحمد علي المهبوبي، وإبراهيم حسن النمر، والأعضاء المرشحين من قبل الرئيس، وهم عبيد سالم الشامسي، وعبد المحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول.

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