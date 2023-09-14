الكوكب المراكشي بطل «عربية السلة» للسيدات

المصدر: (متابعة - ياسر قاسم)

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توج الكوكب المراكشي بلقب البطولة العربية للسيدات لكرة السلة في نسختها الرابعة والعشرين للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه العريض على كوسيدار الجزائري بنتيجة 71 - 51.

وبعد المباراة قام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي ومصطفى أوراش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، والدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي بتتويج الفائزين.

وفازت لاعبة الكوكب مليكا كوتاري بجائزة أفضل لاعبة واللبنانية في فريق كوسيدار ربيكا عقل بجائزة أفضل صانعة ألعاب وزميلتها ياسمين مخلوفي بجائزة الرمية الثلاثية.

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