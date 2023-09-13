صالة الشارقة تحتضن نهائي كأس رجال اليد السبت المقبل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد الساعة الخامسة مساء السبت المقبل في السادس عشر من الشهر الجاري موعداً لإقامة المباراة النهائية لبطولة كأس اتحاد كرة اليد للرجال والتي تحتضنها الصالة البيضاء بالإمارة الباسمة وتجمع بين فريقي الشارقة صاحب الأرض والجمهور مع ضيوفهم وأبناء عمومتهم فريق مليحة.

جاء ذلك بناء على اتفاق طرفي المباراة رغم أن لوائح البطولة تؤكد إقامة المبارة على أرض محايدة.

وتأتي المباراة بين متصدري المجموعتين في نهائي الدور التمهيدي للبطولة وتمثل هذه المباراة سيناريو مكررا بين طرفيه عندما التقيا على أرض صالة خروفكان بنهاية الموسم الماضي ونجح فريق الشارقة بتتويجه بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بنتيجة 26/33 .

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