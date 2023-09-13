دبا الحصن وكلباء إلى نصف نهائي كأس الصالات

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

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فاز دبا الحصن على ضيفه مليحة بهدف في ختام الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات.

كما تغلب اتحاد كلباء على ضيفه الحمرية، بهذه النتائج يتأهل دبا الحصن متصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط واتحاد كلباء متصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط إلى نصف النهائي في انتظار الفائز من مباراتي السبت، اللتان تجمعان مليحة ثاني المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط والبطائح ثالث المجموعة الثانية من دون رصيد، والحمرية ثاني المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط ضد خورفكان ثالث المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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