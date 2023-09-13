إغلاق باب التسجيل للمشاركة في كأس الاتحاد للجودو اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن اتحاد الإمارات للجودو عن إغلاق باب التسجيل اليوم، للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد، أولى بطولات الموسم المحلي الجديد 2023 – 2024.

والتي ستنطلق يوم السبت المقبل بصالة نادي الشارقة الرياضي (فرع الحزانة)، بالتعاون بين اتحاد الإمارات للجودو ومجلس الشارقة الرياضي.

وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة بالاتحاد برئاسة محمد جاسم أمين السر العام المساعد كل الترتيبات لانطلاق البطولة، وفقاً للجدول الزمني والشروط الفنية، ومن المنتظر أن يحظى الحدث بمتابعة دقيقة من قبل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية من أجل انتقاء المواهب، خصوصاً أن الإمارات تستعد لاستضافة البطولة العربية للمنتخبات، والبطولة العربية للأندية.

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