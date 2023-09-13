مهرجان التحدي للجوجيتسو.. الجولة الثالثة الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم الجولة الثالثة من مهرجان التحدي للجوجيتسو خلال الموسم الحالي 2023، الذي تتخلله بطولة التحدي للجوجيتسو المخصصة لفئات الأطفال والبراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من (4 – 17 عاماً) خلال الفترة بداية من بعد غدٍ وحتى الأحد المقبل في صالة مبادلة أرينا، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة التحدي رسخت مكانتها واحدة من الفعاليات الاستراتيجية التي تحتل مكانة خاصة في أجندة الاتحاد السنوية، حيث ترتكز بشكل رئيسي على صقل وتطوير مواهب ومهارات الفئات العمرية الصغيرة، التي تعتبر عاملاً رئيسياً في استدامة تطوّر رياضة الجوجيتسو وتعزيز ريادة الدولة في إنتاج الأبطال القادرين على تحقيق الإنجازات العالمية.

وقال الشامسي: «إن من أهم عوامل نجاح مهرجان التحدي للجوجيتسو في الأعوام الماضية هو الوعي المتنامي للأسر والعائلات بأهمية هذه الرياضة في تطوير شخصية الأبناء وإسهامها في تنمية جوانب متعددة من حياتهم والارتقاء بهم كأفراد أكثر صحة وثقة وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة».

وأضاف الشامسي: «تشهد الجولة الثالثة من المهرجان إقبالاً كبيراً ومشاركات بالآلاف، ما يعكس الانتشار الكبير الذي تحققه رياضة الجوجيتسو في المجتمع، حيث لا يكاد يخلو بيت على مستوى العاصمة أبوظبي والإمارات الأخرى من ممارس أو محب أو محترف لهذه الرياضة».

تأثير مباشر

وقال إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني للناشئين: «بطولة التحدي للجوجيتسو أصبحت من البطولات المهمة ذات التأثير المباشر على خطط إعداد الناشئين تحت 17 عاماً للاستحقاقات الكبرى القادمة، خصوصاً من ناحية التوقيت وأعداد المشاركين.

والأمر اللافت في هذه الجولة هو الحضور القوي للأكاديميات من خارج الدولة، خصوصاً من دول الكويت وكازاخستان وروسيا وغيرها، التي تجد في هذه البطولة فرصة مناسبة للتحضير لمنافسات الناشئين ضمن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بشهر نوفمبر المقبل».

منافسة قوية

وأضاف: «ستشهد هذه الجولة من البطولة منافسة قوية بين اللاعبين، إذ إن كل الأكاديميات المشاركة ترغب في الاستفادة من هذه المنصة في تحديد مكامن القوة والضعف لدى لاعبيها، واختبار جاهزيتهم النفسية والبدنية والعمل على معالجة أي ثغرات في الأداء قبل اعتماد قوائمها النهائية للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خلال الأسابيع القادمة.

ولا شك في أن بطولة التحدي تعتبر نسخة مصغرة لبطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو للناشئين، لذلك فهي تحظى بأهمية بالغة في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم الرياضي». وتبدأ إجراءات الوزن لفئات البراعم 1 و2 و3 في مبادلة أرينا بين الساعة 4 - 6 مساء الخميس، و1 - 3 ظهراً، يوم الجمعة، على أن تبدأ المنافسات الرسمية الساعة الرابعة عصراً.

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