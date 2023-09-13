«الدراجات» يكثف تحضيرات «بارالمبية الصين»

المصدر: العين - البيان

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يكثف منتخب الإمارات للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم استعداداته للمشاركة في الألعاب البارالمبية الآسيوية بالصين في أكتوبر المقبل.

وذلك من خلال معسكر داخلي بالعين خلال سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة المشاركين في المعسكر استعداداً للآسيوية، 5 دراجين وهم عبدالله البلوشي، وأحمد البدواوي، وسلامة الخاطري، وسعيد الظاهري، وعايض الأحبابي، بالإضافة إلى المدرب الوطني محمد المروي والميكانيكي محمد المعيوف، والإداري ظافر المرقب.

وأكد محمد المروي المدير الفني للمنتخب الوطني للدراجات لأصحاب الهمم أن ما تحقق من إنجاز خلال الفترة الماضية بالحصول على المركزين الأول والثاني آسيوياً في الترتيب النهائي لبطولة العالم التي أقيمت في اسكتلندا، وكذلك المركزين الـ14، 15 عالمياً في فئة اليدوي c، سيكون دافعاً لتحقيق الأفضل في الألعاب الآسيوية.

وأشار إلى أن الفريق سيشارك في العديد من البطولات العربية والقارية قبل نهاية العام الجاري، أبرزها البطولة العربية للمضمار في مصر نوفمبر المقبل، والبطولة العربية للطريق في السعودية خلال ديسمبر، وبطولة ايواس في تايلاند خلال الشهر نفسه.

وبالنسبة للمشاركات المحلية، أوضح المروي أن هناك خطة متكاملة للمنتخب الوطني للمشاركة في كل السباقات المجتمعية التي تقام في الإمارات دعماً للفريق من أجل الإعداد الجيد، لكل البطولات الأخرى.

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