«الرجبي» يستعد للألعاب الآسيوية من بوابة هونغ كونغ

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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غادرت بعثة منتخب الرجبي للرجال دبي متوجهة إلى مدينة هونغ كونغ للانخراط في معسكر إعداد تدريبي، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام في هانغتشو الصينية، وتضم البعثة 15 لاعباً.

ويستمر المعسكر حتى يوم 22 سبتمبر الجاري، ويهدف إلى تحقيق استعداد مميز للمنتخب لضمان تجانس عناصره مع اختبار جاهزيتهم من خلال إقامة مباريات ودية قوية، وسيتم خلاله تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتطوير مهارات اللاعبين وتحسين لياقتهم.

وأكد سعود بالشالات جاهزية المنتخب للمشاركة في المعسكر، وأعرب عن الطموح في تحقيق الحلم بالتألق وتحقيق ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية.

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