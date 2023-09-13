عالم دبي للرياضة يختتم النسخة الأكبر

المصدر: دبي- البيان

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اختتم عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة رياضية صيفية داخلية وأكثرها تنوعاً في الإمارة، الموسم الأكبر والأفضل حتى الآن، ووفرت نسخة العام 2023 مجموعة من الفعاليات الرياضية المتنوعة ومرافق اللياقة البدنية المتطورة لجميع الفئات العمرية طوال فصل الصيف.

واحتفاءً بنسخته الثالثة عشرة هذا العام، قدم عالم دبي للرياضة مجموعة لا مثيل لها من الأنشطة الرياضية على مساحة 300.000 قدم مربع تضم أكثر من 40 مرفقاً وملعباً في مركز دبي التجاري العالمي. وقام مركز دبي التجاري العالمي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي بتنظيم عالم دبي للرياضة على مدار ثلاثة أشهر، من 1 يونيو إلى 10 سبتمبر.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة مجتمعية واسعة في الألعاب والأنشطة الرياضية ودروس اللياقة البدنية وأكاديميات التدريب والأنشطة الرياضية. ويعد عالم دبي للرياضة فعالية مثالية لعشاق الرياضة من جميع الفئات العمرية والمهارات الرياضية.

معايير

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «أرست دورة 2023 من «عالم دبي للرياضة» معايير جديدة للنجاح على مستوى عدد الفعاليات وعدد المشاركين وتنوع الرياضات والأكاديميات، وانعكس أثرها الإيجابي بشكل مباشر على ممارسة الرياضة واللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية.

حيث أصبح عالم دبي للرياضة حدثاً أساسياً ومهماً على أجندة الفعاليات الرياضية السنوية سواء للرياضات التنافسية أم المجتمعية، كما حرص مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ومختلف الجهات الحكومية على أن يكون الحدث ملتقى لجميع فئات المجتمع.

حيث تم تخصيص فعاليات لكبار المواطنين من أعضاء نادي ذخر الاجتماعي، وأكاديميات رياضية لصغار السن، فضلاً عن تخصيص فعاليات للفئات العاملة في مختلف القطاعات التي تشكل جزءاً أساسياً من المجتمع ومن بينها فئة مهندسي النظافة المنتسبين لبلدية دبي.

وعمال شركات التوصيل العاملة في دبي الذين عاشوا تجربة رياضية ممتعة منحتهم شعوراً بالسعادة وعززت علاقات التعاون والتعارف فيما بينهم، كما أكدت لهم أنهم جزء مهم وأساسي في المجتمع وأنهم محط تقدير لما يقدمونه من خدمات للمدينة ولأفراد المجتمع فيها».

ووفرت نسخة هذا العام العديد من المرافق الرياضية الجديدة، مثل ملاعب رياضة «البيكل بول»، ومضمار الجري بطول 300 متر، وصالة الألعاب الرياضية المخصصة والمجهزة بأحدث معدات Matrix، والاستوديو الخاص باللياقة البدنية مع صفوف التدريبات بنظام الدفع عند الحضور يومياً والتي قدمت تدريبات HIIT، والفنون القتالية، والزومبا، واليوجا.

وبفضل جميع هذه الفعاليات الجديدة، كان «عالم دبي للرياضة 2023» ملاذاً صيفياً مثالياً للباحثين عن تعزيز لياقتهم البدنية.

فخر

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «نحن فخورون بالنجاح اللافت والإنجازات التي تحققت في النسخة الثالثة عشرة من عالم دبي للرياضة والتي شهدت نمواً كبيراً في عدد المشاركين، والرياضات المقدمة، وتحديات اللياقة البدنية، ومساحة الفعالية، والمبادرات المجتمعية التي جمعت مختلف فئات المجتمع تحت سقف واحد.

وتكمن أهمية عالم دبي للرياضة في دوره الرائد في دعم أجندة حكومة دبي الهادفة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رياضية وتمكين جميع شرائح المجتمع من جميع مستويات اللياقة البدنية والفئات العمرية بما في ذلك الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم لعيش أسلوب حياة صحي».

واختتم جلفار حديثه بالقول: «بينما نحتفي بالنجاح اللافت لنسخة هذا العام من عالم دبي للرياضة، فإننا نشكر جميع الشركاء والجهات الراعية والمشاركين الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح، ولدينا خطط واعدة لتنظيم نسخة أكبر وأفضل من عالم دبي للرياضة العام المقبل».

مرافق

في العام 2023، وفر عالم دبي للرياضة أكثر من 40 مرفقاً وملعباً عالمية المستوى، تضمنت 17 ملعباً لكرة الريشة و8 طاولات لتنس الطاولة و6 ملاعب لكرة القدم و3 ملاعب لكرة السلة وملعبين للبادل وملعبين للتنس وملعبين للكرة الطائرة وملعب كريكيت وملعبين للبيكل بول.

وكانت نسخة العام 2023 من عالم دبي للرياضة محفزاً لتعزيز أسلوب الحياة النشط والصحي لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم.

وتعاون عالم دبي للرياضة مع العديد من الجهات والمؤسسات، مثل هيئة تنمية المجتمع، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، وشرطة دبي، وغيرها، بهدف تمكين مختلف شرائح المجتمع من ممارسة الأنشطة الرياضية، حيث خصص أياماً لكبار السن.

وذلك لتمكينهم من ممارسة رياضاتهم وأنشطتهم المفضلة مجاناً طوال فتره هذه الفعالية. إضافة إلى ذلك، خصص عالم دبي للرياضة، بالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، ملاعب تمكن أصحاب متلازمة داون من ممارسة رياضاتهم المفضلة مع مرافقيهم كل أسبوع طوال فترة الفعالية.

تجارب

وأقام عالم دبي للرياضة العديد من الفعاليات المجتمعية المتنوعة، بما في ذلك تحدي التوازن والتحكم، الذي قدم تجارب بدنية فريدة، وقدمت هذه المسابقات اختباراً للقدرات البدنية للمشاركين، كما عززت الشعور بالإنجاز لدى المشاركين.

وشهدت النسخة أيضاً استضافة عالم دبي للرياضة لحدث مجتمعي رائد لسائقي التوصيل، وهو الأول من نوعه ضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي.

وقد جمع هذا الحدث أكثر من 450 سائق توصيل من شركات بارزة ما عزز الروح الرياضية والصداقات بين السائقين. وتضمنت الفعالية تنظيم مسابقات رياضية وترفيهية ممتعة في خمس ألعاب مختلفة هي: شد الحبل وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة الريشة والكريكيت.

واستضاف عالم دبي للرياضة هذا العام أول تحدي «هايروكس» في منطقة الشرق الأوسط، والذي يجمع بين الجري والعديد من التمارين الرياضية. وقد عزز تحدي «هايروكس» الروح الرياضية والعمل الجماعي لجميع من شاركوا فيه.

وكان عالم دبي للرياضة الخيار المفضل للشركات من جميع الأحجام التي تسعى إلى تعزيز الرفاهية والروابط الاجتماعية بين الموظفين وتنمية ثقافة العمل الجماعي بينهم عبر تنظيم فعاليات رياضية مؤسسية في عالم دبي للرياضة.

ولتعزيز تعلم الرياضات الجديدة والتدريب، عقد عالم دبي للرياضة شراكة مع 12 أكاديمية رياضية شهيرة لتقديم حصص التدريب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً وتنمية مهاراتهم طوال فصل الصيف. وتمكن الأطفال من تجربة الأكاديميات المختلفة المشاركة طوال فصل الصيف.

وشملت الأكاديميات المشاركة في عالم دبي للرياضة أكاديمية ريال مدريد، وأكاديمية ستار لكرة القدم، وأكاديمية سوكر كيدز، وأكاديمية «آي إف إيه» الرياضية، والأكاديمية الأيرلندية لكرة القدم، وأكاديمية «إم في بي»، وأكاديمية ستار لكرة السلة، وأكاديمية الرياضات الاحترافية، وأكاديمية ديبيكا الرياضية، وأكاديمية ستار لكرة الريشة، وأكاديمية تنس 360، والمعهد الأمريكي للرقص بالشرق الأوسط.

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