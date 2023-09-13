موسم «دبي البحري» ينطلق 23 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في اجتماعه الشهري برئاسة أحمد سعيد بن مسحار روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم البحري الجديد 2023 - 2024 .

والتي تتضمن حزمة من الأنشطة والسباقات المتنوعة والتي تواكب الأهداف الاستراتيجية المحدثة للنادي 2021 - 2027، واعتمد مجلس الإدارة يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعداً لبدء النشاط البحري وانطلاقة السباقات البحرية في الموسم الجديد 2023 - 2024.

وناقش المجلس بحضور سيف جمعة السويدي نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة راشد ثاني العايل، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد على البلوشي، وخالد بن دسمال وعلي بن ثالث، تقارير اللجنة الرياضية في النادي وتصوراتها للموسم الرياضي البحري الجديد 2023 - 2024 الذي يتضمن العديد من الفعاليات والسباقات الرياضية البحرية المتنوعة.

حيث ستكون بداية السباقات في الموسم مع أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والتي تجمع فئتي الشباب والناشئين يوم 23 الجاري فيما تستمر السباقات حتى شهر أبريل المقبل موعد ختام الفعاليات مع النسخة رقم 33 من سباق القفال للمسافات الطويلة المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينطلق من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي.

وأعرب رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن أمنياتهم الصادقة لفرق العمل في الوحدات الإدارية واللجان التنظيمية ولجان التحكيم والمشاركين من نواخذة وملاك وبحارة ومتسابقين بالتوفيق والسداد في إنجاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2023 - 2024 ومواصلة الحضور المتميز والذي وضع النشاط البحري في مقدمة اهتمامات أهل البحر.

جهود

ووجه مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الاجتماع الإدارة التنفيذية في النادي على مواصلة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

وأكد مجلس الإدارة على ضرورة تضافر الجهود لتوفير فرص متميزة لرياضيينا خلال الفعاليات المختلفة من أجل الإعداد والتحضير للمشاركات الرسمية للمنتخبات الوطنية لتشكل دولة الإمارات حضوراً متميزاً في الملتقيات العالمية والدولية ومن بينها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024»، وتسبقها دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو الصينية التي تنطلق هذا الشهر وتستمر حتى 8 أكتوبر المقبل.

إشادة

وأشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الاجتماع بنجاح الموسم المنصرم 2022 - 2023 والذي جاء مكتمل النتائج وتوجه فريق عمل النادي مع الختام بالحصول على جائزة الاستدامة في المجال الرياضي لمراعاة الاستدامة في العمل.

حيث إن %79 من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة، وذلك ضمن فئات الدورة التاسعة من نموذج دبي للتفوق الرياضي، مما شكل حافزاً لمواصلة طريق الإبداع والمنافسة مستقبلاً.

فعاليات

الجدير بالذكر أن فعاليات الموسم تشمل السباقات التراثية في بطولات دبي للسفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً ويمثل سباق القفال للمسافات الطويلة والمخصص للسفن 60 قدماً الذي يحتفل هذا الموسم بالنسخة رقم 33 الحدث الأبرز ومسك الختام للفعاليات إلى جانب أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً المتمثل في سباق كأس آل مكتوم والذي يحتفل بإطفاء الشمعة 27.

أنشطة مجتمعية

تشكل الأنشطة المجتمعية نقطة مهمة في برنامج الموسم من خلال المهرجانات المتنوعة التي سوف تنظم على هامش السباقات وكذلك المسابقات المعتمدة مثل بطولة دبي لصيد الأسماك 2024 والمخصصة لأسماك كنعد وسكل والتي تحظى بشعبية كبيرة وكرنفال صيد الأسماك بقوارب كاياك ستاندرتد ومزدوج وكهربائية وقوارب التجديف كاياك وواقف.

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