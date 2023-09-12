الشارقة ومليحة إلى نهائي كأس اتحاد اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تأهل فريقا الشارقة ومليحة لكرة اليد إلى نهائي بطولة كأس اتحاد اليد ليلتقيا وجهاً لوجه في صراع على لقب باكورة موسم اليد والمقرر إقامتها على أرض صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر في الخامسة مساء السبت المقبل.

جاء تأهل الشارقة للنهائي عقب فوزه على فريق دبا الحصن بنتيجة 33 - 16 ليرفع رصيده إلى 9 نقاط مثلت العلامة الكاملة وأهلته لصدارة مجموعته الأولى وللنهائي، وبنفس الجولة الختامية للدور التمهيدي للبطولة التي أقيمت اليوم الثلاثاء تأهل فريق مليحة بدار الزين للنهائي عقب فوزه على فريق العين بنتيجة 30 - 29 ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.

مشوار المتأهلين

لم يجد الشارقة صعوبة في تجاوزه المباراة النهائية بالدور التمهيدي أمام ضيفه فريق دبا الحصن بعد أن دانت له أفضلية اللعب والنتيجة ونجح في إنهاء الشوط الأول 19 - 10 وحسمها بالنتيجة النهائية للمباراة 33 - 16.

وبالنسبة للطرف الثاني بالنهائي فريق مليحة نجح في ختام المباراة التي جمعته بعقر داره مع العين، حيث دانت له أفضلية اللعب والنتيجة معظم فترات المباراة والشوط الأول 14 -12 وحسمها بالنهاية 30 - 29.

المجموعة الأولى

وفي باقي مباريات جولة الختام للبطولة حقق فريق شباب الأهلي الفوز بعقر داره على ضيفه فريق الوصل بنتيجة 28 -20 ليحتل الفرسان المركز الثاني لحساب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ودبا الحصن ثالثاً برصيد 5 نقاط والوصل رابعاً برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثانية

وبعد أن تصدر فريق مليحة المجموعة الثانية وبفارق الأهداف برصيد 8 نقاط عن شباب الأهلي الثاني بنفس الرصيد رغم فوزه على الوصل 28 -20، احتل فريق العين المركز الثالث برصيد 5 نقاط عقب خسارته من مليحة والمركز الرابع من نصيب فريق النصر برصيد 3 نقاط.

نظام البطولة

وتقام بطولة كأس الاتحاد بمشاركة 8 أندية، بدأت بالدور التمهيدي من مجموعتين بنظام الدوري من دور واحد، وبعد تحديد ترتيب كل مجموعة، يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية، في الدور النهائي، لتحديد البطل من مباراة واحدة على صالة محايدة 16 سبتمبر الجاري.

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