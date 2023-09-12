إيقاف هاليب أربع سنوات بسبب مخالفات تتعلق بالمنشطات

المصدر: أ ف ب

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أوقفت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، لمدة أربع سنوات عن ممارسة كرة المضرب بسبب انتهاك قواعد المنشطات، بحسب ما أكدت الوكالة الدولية لنزاهة اللعبة الثلاثاء.

وأدينت هاليب (31 عاماً) المتوجة بلقبي فرنسا 2018 وويمبلدون 2019، بانتهاكين منفصلين للقوانين، الأول يتعلق بنتيجة تحليلية سلبية للمادة المحظورة روكسادوستات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022، والتي تم إجراؤها من خلال اختبار البول المنتظم أثناء المنافسة، والثانية تتعلق بمخالفات في جواز سفرها البيولوجي.

وتمتد فترة ايقافها حتى أكتوبر 2026، بعد أن أوقفت موقتاً في أكتوبر الماضي.



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