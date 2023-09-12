دارجوس ولافرينوفيتش يزوران مركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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زار نجما كرة السلة الليتواني دارجوس لافرينوفيتش، ومواطنه كشيشتوف لافرينوفيتش، مركز راشد لأصحاب الهمم، وكان في استقبالهما مريم عثمان، مدير عام المركز وعدد من الطلبة ومدراء الأقسام والمعلمين، حيث جال دارجوس وكشيشتوف بين أقسام المركز واطلعا على خدماته المختلفة، وبرامجه التأهيلية والتدريبية، وتابعا ما يقدمه من أنشطة في ورش التدريب المهني من زراعة ونجارة وتطريز، وغيرها بهدف تطوير وصقل مهارات الطلبة، وقاما بتوزيع مجموعة من الهدايا على أطفال المركز بالإضافة إلى قمصان تحمل تواقيعهما، إلى جانب مشاركتهما طلبة المركز في مباراة ودية لكرة السلة تم تنظيمها على هامش الزيارة، حيث أتاحت لطلبة المركز استعراض مهاراتهم الرياضية.

زيارة

وأكدت مريم عثمان أهمية زيارة نجوم الرياضة لمراكز تأهيل ورعاية أصحاب الهمم، ودورهم في تحفيز أبناء هذه الفئة. وقالت: «تلعب هذه الزيارات دوراً مهماً في تشجيع أصحاب الهمم وتحفيزهم على التفاعل مع المجتمع المحلي، وما يشهده من أحداث مختلفة، حيث يساهم ذلك في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ويرفع من مستوى قدراتهم على العطاء والمشاركة في كافة المجالات».

وأضافت: «تمثل زيارة لاعبي كرة السلة لافرينوفيتش للمركز، دفعة قوية لأبنائه، حيث تأتي تأكيداً على دور نجوم الرياضة في التعريف بقضايا واحتياجات أصحاب الهمم، وقدرتهم على التعريف برسائلنا الإنسانية وجهودنا في تأهيل ورعاية أصحاب الهمم»، مشيرة إلى أن المركز استطاع عبر سنواته الماضية أن يؤسس شبكة علاقات قوية مع نجوم الرياضة في مختلف مجالاتهم، وهو ما يعكس المكانة التي بات يحظى بها المركز على الساحتين المحلية والعالمية. ونوهت إلى أن الزيارة تعكس المستوى الذي وصلت إليه الخدمات التي يقدمها المركز لطلبته، وعبرت عن اعتزازها بهذه الزيارة.

وقالت: تمثل الرياضة جزءاً مهماً من أنشطة وبرامج المركز التأهيلية والتدريبية، فهي تساعد أصحاب الهمم على بناء قدراتهم البدنية والحركية وصقل مهاراتهم الحياتية، إلى جانب مساهمتها في تعزيز ثقتهم بأنفسهم.

سعادة

من جهتهما، عبر اللاعبان المعتزلان لافرينوفيتش عن سعادتهما بالزيارة ومشاركة أصحاب الهمم شغف الرياضة واللعب، وأكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار مسؤوليتهما المجتمعية تجاه المراكز الإنسانية، وأشادا في الوقت نفسه بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز لأصحاب الهمم، لاسيما في المجال الرياضي الذي يساهم في تحفيزهم على الحركة ويعمل على منحهم بنية جسدية قوية، إلى جانب ما شهداه من مجموعة لوحات استعراضية تعكس مهارات ومواهب طلبة المركز الإبداعية.

وفي ختام الزيارة، منحت مريم عثمان اللاعبين لافرينوفيتش درع المركز، وقامت بتكريمهما على لفتتهما الإنسانية وتفاعلهما مع أبناء المركز.

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