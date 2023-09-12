الشارقة لسباقات الهجن يعقد اجتماعه الدوري الثامن

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

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عقد نادي الشارقة لسباقات الهجن اجتماعه الدوري الثامن لسنة 2023، برئاسة مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس النادي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن.

في بداية الاجتماع توجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بالتهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة افتتاح جامعة كلباء، أحدث المؤسسات العلمية والأكاديمية التي تدعم بها الشارقة مسيرتها الرائدة في توفير العلم والمعرفة وتأهيل أفراد المجتمع في المجالات كافة.

ورفع بن هويدن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على الدعم الكبير والرعاية التي تلقاها الرياضات التراثية في الدولة، وفي مقدمتها سباقات الهجن، مثمناً دعم القيادة الرشيدة لرياضة الهجن على مدار سنوات طويلة، استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، موضحاً بأنه رحمة الله عليه وضع أساس النجاحات للسباقات التي نراها اليوم.

وأكد بن هويدن خلال الاجتماع أن منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن التي تقام حالياً في كافة ميادين الدولة تأتي استمراراً لاهتمام صاحب السمو رئيس الدولة برياضة سباق الهجن مشيراً إلى أن أفكار ورؤى سموه أثرت رياضة الهجن على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأحدثت بها نقلة نوعية أدت إلى التطور الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية.

وتم خلال الاجتماع بحث ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالة، كما تم مناقشة العديد من الاقتراحات التي تم طرحها من الرئيس والأعضاء والتي تخدم ملاك الهجن، كما تم مناقشة سباقات الهجن التي سيتم تنظيمها بميدان الذيد لسباقات الهجن خلال الأشهر المقبلة، كما تناول الاجتماع مناقشة الخدمات والأعمال التي تقدمها بلدية مدينة الذيد في ميدان الذيد ومرافق النادي.

كما تم الاطلاع على تقارير النادي وخطط عمله في الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لملاك الهجن، وتسهيل كافة الإجراءات للمشاركة في سباقات ومهرجانات الهجن التي ينظمها النادي.

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