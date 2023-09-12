تنسيق بين «اتحاد الرماية» و«فردية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، اجتماعاً موسعاً مع إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة بحضور المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية وأعضاء الإدارة.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الصلة باللعبة، من بينها التنسيق للبرامج المستقبلية والمشاركات المحلية والخارجية للاعبين المميزين الذين ينتمون لنادي الشارقة.

وقام الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، بجولة في مبنى الإدارة للتعرف على المرافق التي يضمها النادي، والصالات الموجودة بها، إضافة لزيارته صالة الرماية والتي التقى خلالها بأعضاء اللعبة من لاعبين وجهاز فني، متحدثاً لهم عن ضرورة الاستعداد الجيد والتدريب المستمر قبل دخول المنافسات وتنسيق الجهود بين الاتحاد والنادي لترجمة رؤية القيادة في الوصول إلى منصات التتويج في المحافل الدولية.

ترحيب

ورحب المهندس سليمان الهاجري، بزيارة الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم لنادي الشارقة، مشيراً إلى أن زيارة رئيس اتحاد الإمارات للرماية ووقوفه بنفسه على العمل الذي يتم داخل النادي، أمر في غاية الأهمية، وهو يعزز التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف من أجل الوصول للهدف الأسمى برؤية علم الإمارات مرفوعاً عالياً في كافة المحافل.

وأوضح الهاجري، أن الزيارة دافع معنوي كبير للاعبينا كونهم يلتقون ببطل الإمارات وصاحب الإنجاز الأولمبي.

حضر الزيارة حسن الشحي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية، وهند الحوسني الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية، وطلال هندي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للرماية.

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