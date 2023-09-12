«الكاراتية» يعتمد أجندة الموسم الجديد

المصدر: دبي – فائز بجبوح

ت + ت - الحجم الطبيعي



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه برنامج المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في الموسم الرياضي 2023 -2024، وفي مقدمتها المشاركة في بطولة العالم للكاراتيه بالمجر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بنادي ضباط شرطة دبي، وبحضور أعضاء المجلس.

واتخذ المجلس مجموعة من القرارات والتوصيات أبرزها اعتماد ملف لجنة المسابقات للموسم الرياضي 2023- 2024 مع توطين بطولتي الدوري والكأس.

واعتمد المجلس برنامج المشاركات المقبلة للمنتخبات الوطنية في كل من بطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات التي ستقام في المجر شهر أكتوبر المقبل، وبطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 سنة في كازاخستان شهر نوفمبر المقبل، ودورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها الإمارات في ديسمبر المقبل، ودورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات التي تستضيفها الإمارات أيضاً في فبراير 2024.

ووجه اللواء «م» ناصر الرزوقي بضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستضافة الحدث الكبير استكمالاً لمسيرة النجاح في استضافة البطولات العالمية والدولية على أرض الدولة واعتمد المجلس تكليف المهندس حميد شامس مديراً للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز