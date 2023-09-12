الاتحاد العربي للدراجات يعتمد أجندة بطولاته المقبلة

المصدر: وام

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قرر الاتحاد العربي للدراجات الموافقة على إقامة البطولة العربية للدراجة الجبلية في تونس من 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبلين، والبطولة العربية للمضمار في مصر من 25 إلى 28 نوفمبر، والبطولة العربية "دراجة الطريق" في المملكة العربية السعودية من 15 إلى 23 ديسمبر المقبل.

واطلع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد، بحضور النواب والأعضاء، على البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد حرص مجلس الإدارة على جميع المتطلبات التطويرية، للارتقاء برياضة الدراجات عربياً، بالتعاون مع كافة الاتحادات الوطنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المستقبلية والاستراتيجية.

وقال إن تأجيل البطولة العربية للطريق بالسعودية اقتضته العديد من الأسباب الجوهرية، لتحقيق أعلى معدل مشاركة من المنتخبات العربية في البطولة بتوقيتها الجديد بدلاً من شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى تعزيز المسارات المخصصة للسباق، بفضل الجهود الكبيرة من القائمين على الأمور الفنية واللوجستية في الاتحاد السعودي للدراجات.

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