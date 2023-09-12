"المطروشي "يمثل التجديف بدورة الألعاب الآسيوية للمرة الأولى

المصدر: وام

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يشارك حمد سعيد المطروشي لاعب منتخب الإمارات للتجديف لأول مرة في منافسات فردي التجديف بمنافسات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية خلال الفترة 20 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل.

وسيكون المطروشي بمفرده ممثلا للتجديف إلى جانب زملائه أعضاء منتخب الشراع ضمن بعثة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ويرافق اللاعب مدربه سيد علي خلال المنافسات التي تقام في الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر .

وعبر المطروشي عن تطلعه لمشاركة ناجحة في الحدث الآسيوي المرتقب وتكرار إنجازه الآسيوي الذي حققه مارس الماضي في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي بتايلاند عندما توج بالميدالية البرونزية للمرة الأولى مع زميله خميس غانم الشامسي.

وقال: " المشاركة في الآسياد في غاية الصعوبة لأن المنافسة هذه المرة ستكون في مسافة كلاسيكية هي 2000 متر وهو ما يمثل تحديا في مواجهة أبطال عالميين معروفين على مستوى القارة التي تشتهر بهذا النوع من الرياضات خاصة أن آخر مشاركة لي كانت في البطولة الاسيوية قبل جائحة كورونا".

وأشاد بجهود اللجنة الاولمبية التي أتاحت له فرصة المشاركة في هذا المحفل القاري الكبير إلى جانب سفراء رياضة الإمارات وزملائه من اتحاد الامارات للشراع والتجديف الحديث ونوه بدور الاتحاد والدعم الكبير الذي تلقاه رياضة التجديف الحديث من مجلس الشارقة الرياضي واهتمام ومتابعة مجلس ادارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

يذكر أن المطروشي حقق الكثير من الإنجازات من بينها المركز الأول في سباق 500 متر زوجي في البطولة الدولية العربية للتجديف الحديث في تونس 2017 ، وذهبية النسخة الأولى لبطولة الخليج للتجديف في الفردي، فضلا عن نجاحاته في بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث التي ينظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث موسميا مع ناديه الحمرية الذي يتصدر مشهد القمة.

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