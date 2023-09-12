النصر يحتفظ بكأس الاتحاد لكرة الطاولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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احتفظ النصر بلقبه بطلاً لكأس الاتحاد لكرة الطاولة بفوزه على الشارقة 3 - 2 في نهائي مثير بصالة شباب الأهلي، وتوج الفريق حسن الزرعوني أمين الاتحاد.

ونجح الشارقة في حسم المواجهة الأولى بفوز لاعبه علي محسن على انيرود بالاجي لاعب النصر 3 - 0، وحسم النصر المواجهة الثانية بفوز لاعبه علي أحمد ،على أحمد سعيد لاعب الشارقة 3 - 0، وكرر النصر تفوقه في المواجهة الثالثة بفوز عيسى إبراهيم، على عبد الله يوسف وتعادل الشارقة بفوز محمد سعيد على يوسف أحمد علي.

ولجأ الناديان لمواجهة الزوجي لفض اشتباك التعادل 2-2، ونجح ثنائي النصر المكون من مروان منصور وانيرود، في الفوز على ثنائي الشارقة علي محمد ومحمد محمود 3 - 1.

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