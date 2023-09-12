شراكة بين «مدينة إكسبو» و«تحدي سبينس دبي»

المصدر: دبي - البيان

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كشف تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، رسمياً عن شراكته الاستراتيجية الجديدة مع مدينة إكسبو دبي لتكون شريكاً جديداً للفعالية ومسارها للعام 2024.

وتستضيف مدينة إكسبو دبي التحدي بكامله، حيث توجد نقاط البداية والنهاية وقرية السباق بأكملها.

وقالت آمنة بالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو: نحرص على إشراك أفراد المجتمع في الأنشطة التي تسهم في اتباع نمط حياة صحي وأكثر سعادة ونتطلع لاستقبال المتسابقين والجماهير في تجربة فريدة في مدينتنا الاستثنائية. وتقام الفعالية في نسختها الـ14 يوم 25 فبراير المقبل، بمسار بطول 92 كيلومتراً في أنحاء مدينة دبي.

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