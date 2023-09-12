ديوكوفيتش بطل «فلاشينغ ميدوز»

المصدر: نيويورك - د ب أ

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توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أمس، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز»، بتغلبه على الروسي دانييل ميدفيديف 6 - 3 و7 - 6 و6 - 3 في المباراة النهائية للبطولة، ومحققاً اللقب رقم 24 له في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، وارتدى ديوكوفيتش خلال مراسم التتويج بدلة رياضية حملت رقم 24، في احتفالية خاصة بالإنجاز، وقال: «لم أكن أتخيل أنني سأقف هنا وأتحدث عن 24 لقباً في غراند سلام. ولكن في العامين الماضيين شعرت بأن لدي فرصة لصناعة التاريخ، فلم لا أغتنمها؟».

وأصبح النجم الصربي «36 عاماً» البطل الأكبر سناً في تاريخ «فلاشينغ ميدوز»، والتي حقق لقبها للمرة الرابعة في مسيرته، كما عزز تفوقه على الإسباني نادال بفارق لقبين في«غراند سلام» وعلى الألماني فيدرر بفارق أربعة ألقاب.

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