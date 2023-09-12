بحضور شخبوط بن نهيان بن مبارك.. نجاح كبير لـ «الإمارات للمواي تاي» 

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب التي أقيمت على مدار 3 أيام، وسط مشاركة 513 لاعباً ولاعبة من 49 نادياً على مستوى الدولة وسط حضور جماهيري مميز.

شهد اليوم الختامي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان.

وحضر المنافسات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وسورايوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، إلى جانب طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وعلي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة وسعيد المهيري وناصر الزعابي من مجلس أبوظبي الرياضي. وأقيمت البطولة ضمن افتتاحية أجندة موسم مسابقات وبطولات اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

وأسفرت نتائج اليوم النهائي عن صدارة نادي ( UAM ) للترتيب العام لبطولة الإمارات للشباب بمجموع 19 ميدالية بواقع ( 14 ميدالية ذهبية، 3 فضيات، 2 برونزية).

انطلاقة مميزة

وقال عبدالله النيادي: «نفخر بالانطلاقة المميزة لأجندة الموسم والمكتسبات الكبيرة التي حققتها بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب في ظل المشاركة الواسعة للاعبين والأندية والحضور الجماهيري الرائع، كما تعكس هذه النجاحات مدى تفاعل المجتمع بكافة فئاته مع برامج وبطولات الاتحاد التي تحرص على نشر ثقافة اللعبة وتشجيع ممارستها بجانب تقديم الفرص لاستقطاب الصغار والمواهب الواعدة ونجوم المستقبل.

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