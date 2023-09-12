دبي تحتضن مباريات «وولفز الليتواني» في «دوري السلة الأوروبي»

المصدر: دبي - البيان

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بحث مجلس دبي الرياضي، سبل التعاون مع نادي «وولفز» الليتواني لكرة السلة، وذلك في إطار دعم وتشجيع الأندية العالمية والمنظمين العالميين على الاستثمار في دبي، ونقل مقراتهم إلى المدينة، أو تنظيم بطولاتهم فيها، حيث قرر النادي الانتقال إلى دبي، وأن يتخذ منها مقراً لمبارياته ضمن الدوري الأوروبي لكرة السلة، بدلاً من اللعب في ليتوانيا، حيث يشارك بصفته أحد أندية النخبة في ليتوانيا، ومنافساً دائماً على اللقب، حيث يحتل في الموسم الجاري المركز الثالث.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وفد النادي الليتواني، الذي ضم غديميناس زيميلس مالك النادي، وريمانتس كوكانياس رئيس النادي، وسفيري النادي التوأمين داريوس وكسيستوف لاف، نجمي كرة السلة الليتوانية والمحترفين السابقين في عدد من الأندية الأوروبية، وفي مقدمها ريال مدريد، وذلك بحضور ناصر أمان آل مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في المجلس.

وأكد سعيد حارب لمالك ورئيس النادي ونجومه، أن دبي ترحب بالجميع، سواء كانوا أبطالاً رياضيين، أو أندية وأكاديميات ومنظمين عالميين، حيث تتوفر في المدينة كل سبل النجاح لهم، بداية من التشريعات الداعمة للاستثمار أو التنوع السكاني الكبير، وكذلك جودة الحياة، وتوفر المنشآت الرياضية الحديثة، إلى جانب مكانة الرياضة في الحياة اليومية، وتوفر الكوادر التنظيمية المؤهلة، وجميع وسائل النقل والاتصال والأماكن الفندقية والسياحية القادرة على استقطاب الجمهور الكبير الذي يحضر الفعاليات الرياضية، والفرق التي تشارك فيها من جميع دول العالم.

شكر وثقة

وقدم غديميناس زيميلس الشكر لمجلس دبي الرياضي، على حسن الاستقبال، والشرح الوافي عن تطور القطاع الرياضي في دبي، وحرص المجلس على دعم جهوده في تكوين قاعدة رياضية فيها، وأكد أنه وجد بالفعل كل سبل النجاح والنمو لأعماله التجارية في مجال خدمات الطيران، وكذلك الراحة له ولأفراد عائلته وفرق عمله، حيث يعيش حالياً في دبي، ويدير أعماله حول العالم، من خلال مقره في دبي.

وتم خلال اللقاء تبادل الهدايا التذكارية، حيث قدم سعيد حارب لأعضاء الوفد الزائر نسخاً باللغة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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