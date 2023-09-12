استعدادات مكثفة لـ «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو الاستعدادات المكثّفة لتنظيم النسخة ( 15) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أكبر وأهم بطولات الجوجيتسو على الأجندة المحلية والعالمية.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، خلال الفترة من 1 - 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 6000 لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «تمثل الرعاية الكريمة للبطولة من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حافزاً كبيراً لنا في مساعينا لتنظيم النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بأفضل صورة، حيث إننا نحرص على أن تكون نسخة استثنائية بكل المقاييس، لمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات والريادة العالمية للعبة على المستويات كافة».

وأضاف الظاهري: «على مدى الأعوام الماضية، اعتادت أبوظبي على إبهار العالم في تنظيم البطولات والأحداث الرياضية حتى غدت الوجهة الأولى لنخبة نجوم الرياضة، نظراً لقدراتها الفائقة وامتلاكها كل المؤهلات لتقديم بطولات استثنائية غير مسبوقة يتوافد إليها آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم».

محطة رئيسة

وأوضح الظاهري أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تعكس الوجه المشرق للتطور الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو في الدولة، وارتباط اللعبة بالكثير من القيم والأهداف الاستراتيجية الوطنية، مؤكداً أنها الهدية السنوية التي تقدمها دولة الإمارات لمحبي رياضة الجوجيتسو حول العالم، وأكبر تجمع رياضي لنخبة اللاعبين من مختلف دول العالم، ومحطة رئيسية في الكشف عن المواهب وتأهيل وصقل الأبطال والدفع بهم إلى منصات التتويج الدولية.

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