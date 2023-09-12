8 لاعبين بمعسكر الجودو في اليابان

المصدر: طوكيو - وام

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يواصل منتخب الجودو تدريباته بمعسكره الحالي في جامعة توكاي بالعاصمة اليابانية طوكيو المستمر لمدة أسبوعين، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين من 23 الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل، وأعلنت 19 دولة آسيوية مشاركتها في مسابقات الجودو التي تقام خلال الفترة من 24 إلى 27 الجاري، فيما يترأس بعثة منتخبنا ناصر التميمي، أمين السر العام للاتحاد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم البدني والطبي المساعد، و8 لاعبين ولاعبات هم، بشيرات خرودي وزن «تحت 52 كلغم»، وباتسو ألتان «تحت 57 كلغم»، ونارمند بيان «تحت 66 كلغم»، وعبدالكريم علي «تحت 73 كلغم»، وطلال شفيلي «تحت 81 كلغم»، وغريغوري أرام «تحت 90 كلغم»، وظافر آرام «تحت 100 كلغم»، وعمر معروف «فوق 100 كلغم».

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